Призрачный удар. Самая странная победа в карьере Мохаммеда Али

25 мая 1965 года Кассиус Клей, который тогда недавно изменил имя на Мохаммед Али, защитил титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC, The Ring в бою с Сонни Листоном. Это был их второй поединок. В первом, прошедшем 25 февраля 1964-го, Клей досрочно победил Листона, отобрав у него чемпионские пояса.

Бой, состоявшийся 25 лет назад, вошел в историю бокса, как «Призрачный удар». В конце первой минуты первого раунда Али нанес удар правой рукой настолько быстро, что его трудно было заметить. Листон рухнул на ринг, но сумел подняться то конца отсчета. Однако рефери боя Джо Уолкотт Джерси не был уверен в правильности решения и после некоторых консультаций все же остановил бой. Победа нокаутом была присуждена Али.