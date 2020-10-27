«Примерно 20 миллионов долларов». Кремлев рассказал о долге международной федерации бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о своих планах на посту главы международной федерации бокса. Функционер собирается участвовать в выборах на эту должность.

— В рамках боксерских форумов будем проводить реформирование менеджмента национальных федераций. Будем помогать с продвижением бокса в социальных сетях. И проведем большую работу по борьбе с допингом, создадим антидопинговую комиссию. Со временем придем к тому, что такая комиссия будет при каждой национальной федерации, чтобы объяснять тренерам и спортсменам важность борьбы с допингом.

За 2 года планируем привлечь для AIBA 50 миллионов долларов для развития. Это та сумма, которая требуется для привлечения прежней популярности для бокса. За эти 2 года вы увидите самую чистую боксерскую ассоциацию. Главная задача — перед всеми партнерами, включая МОК, быть самым чистым бриллиантом.

Те, кто довел AIBA до такого состояния, должны понести наказание. Я буду этого добиваться. Долг составляет примерно 20 миллионов долларов. В ближайшее время мы будем стараться закрыть вопрос с долгом. У нас не будет времени думать о плохом, так что нужно как можно быстрее закрыть долги международной федерации.

Невозможно будет совмещать две должности. В случае моих удачных выборов в AIBA главой российской федерации бокса будет кто-нибудь другой. Но я постараюсь уделять время, чтобы наши планы в России осуществлялись. Однако для конкуренции нам нужно развитие бокса по всему миру, а не только в России. Хочу, чтобы в 200 странах бокс развивался так же, как в России.

Я не знаю, у кого есть проблемы с российским фактором, но меня в мире бокса все знают. Меня люди и просили выдвинуться на выборы главы международной федерации. Так что у меня нет никаких проблем с российским фактором. Обращаюсь ко всем боксерам, давайте вместе сделаем AIBA сильной федерацией. (Сергей Федоров)