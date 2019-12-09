Поветкин заявил, что у него нет конфликта с тренером Кирпой

Российский боксер Александр Поветкин сказал, что у него хорошие отношения с тренером Иваном Кирпой. Он опроверг информацию об их конфликте.

— У нас никакого конфликта нет, у нас все хорошо. Не знаю, кто это разносит. Он в команде, продолжает тренировать, — цитируют Поветкина «РИА Новости».

Кирпа был в углу Поветкина во время последнего поединка против Майкла Хантера, который завершился вничью. При этом тренер не был секундантом россиянина в предыдущем поединке с Хьюи Фьюри.