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Поветкин заявил, что у него нет конфликта с тренером Кирпой

11:37
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Российский боксер Александр Поветкин сказал, что у него хорошие отношения с тренером Иваном Кирпой. Он опроверг информацию об их конфликте.

— У нас никакого конфликта нет, у нас все хорошо. Не знаю, кто это разносит. Он в команде, продолжает тренировать, — цитируют Поветкина «РИА Новости».

Кирпа был в углу Поветкина во время последнего поединка против Майкла Хантера, который завершился вничью. При этом тренер не был секундантом россиянина в предыдущем поединке с Хьюи Фьюри.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191209/1562135062.html#

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