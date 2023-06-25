Поветкин высказался о возможном бое между Федором Емельяненко и Роем Джонсом

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин высказался о возможном поединке по правилам бокса между Федором Емельяненко и Роем Джонсом.

«Емельяненко против Роя Джонса? Пусть выступит. Конечно, буду за Федю болеть. Хотя Роя я тоже хорошо знаю, но все равно он [Федор] наш, русский. Честно, не знаю [как бы сложился бой]. Не буду ничего предполагать, потому что в жизни все может быть. Я же не знаю, в какой форме Федор, в какой форме Рой Джонс, их давно не видел. Во-вторых, я считаю, что Роя немножко перекалечили. Так что не знаю», — сказал Поветкин в интервью «СЭ».

«Ну, тяжело Федору будет, однозначно, — считает Поветкин. — Но я думаю, он руки поднимет в боксе. Бои — это немножко другое».

Ранее Федор Емельяненко допустил возможность проведения боя по правилам бокса. В феврале легендарный россиянин объявил о завершении карьеры бойца ММА.