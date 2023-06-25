Александр Поветкин может возобновить карьеру в боксе

Бывший регулярный чемпион мира WBA в супертяжелом весе, бывший временный чемпион WBC россиянин Александр Поветкин в интервью «СЭ» не исключил возможность возобновления боксерской карьеры.

— Какую по счету тренировку провели за последнее время?

— Не знаю Потихоньку начинаю тренироваться, в легкую.

— Набирать обороты будете?

— Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду — наверное, нет, хотя всякое может быть.

— Что это могло бы означать?

— Как попрет. Если попрет, то почему бы нет. Если не будет желания, то не буду возвращаться.

— Сколько времени вам нужно, чтобы определиться?

— Я сейчас пройду лечение. Наверное, месяца два — за это время я все решу

43-летний Поветкин завершил карьеру боксера в июне 2021 года. В последнем поединке россиянин уступил в реванше Диллиану Уайту.