Поветкин согласился на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом

Российский боксер Александр Поветкин дал согласие на бой с украинцем Александром Усиком, британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом. Об этом сообщил представитель спортсмена Вадим Корнилов.

ESPN со ссылкой на промоутера Эдди Хирна сообщал, что Усик 18 мая в Чикаго может встретиться с Поветкиным. В пятницу появилась информация, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик в эти сроки встретится с камерунцем Карлосом Такамом.

- Поветкин дал свое согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом. Теперь ждем решения второй стороны, - цитирует Корнилова "РИА Новости".

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на 28 марта назначила промоутерские торги на проведение боя между Усиком и экс-чемпионом IBF и WBA россиянином Денисом Лебедевым, который сейчас имеет статус "чемпиона в отпуске" по версии WBA.