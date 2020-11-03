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Поветкин останется официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC

20:19
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Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, сообщил президент организации Маурисио Сулейман. Ранее стало известно, что бой россиянина с британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за положительного теста на коронавирус у Поветкина.

«Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул WBC», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Бой Поветкина и Уайта должен был пройти 21 ноября. До этого сообщалось, что вместо Поветкина на бой с Уайтом может выйти другой британец Тайсон Фьюри.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9908699

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