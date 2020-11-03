Поветкин останется официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, сообщил президент организации Маурисио Сулейман. Ранее стало известно, что бой россиянина с британцем Диллианом Уайтом перенесен из-за положительного теста на коронавирус у Поветкина.

«Александр Поветкин сохранит статус официального претендента на титул WBC», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Бой Поветкина и Уайта должен был пройти 21 ноября. До этого сообщалось, что вместо Поветкина на бой с Уайтом может выйти другой британец Тайсон Фьюри.