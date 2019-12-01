Помощник Фредди Роуча помогает Лебедеву готовиться к возвращению на ринг

Помощник тренера Фредди Роуча Марвин Сомодио помогает российскому боксеру Денису Лебедеву в подготовке к первому поединку после возобновления карьеры, информирует ТАСС со ссылкой на команду Лебедева.

— Лебедев под руководством Сомодио готовится в Кисловодске, — отмечается в сообщении.

Лебедев 21 декабря в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. Это будет первый поединок для россиянина после возобновления карьеры.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.