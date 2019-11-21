«Почти трусливые заявления». Глава WBC обрушился с критикой в адрес Ковалева

Глава WBC Маурисио Сулейман обрушился с критикой в адрес россиянина Сергея Ковалева. Ранее он заявил, что не имел шансов на победу в бою с Саулем Альваресом.

— Это ужасные, запоздалые и почти трусливые заявления от такого чемпиона, как Ковалев, — цитирует Сулеймана fightnews. — Публичные оправдания загрязняют наш спорт. Его заявления должны принести серьезные последствия.

Возможно, Сергей был не в своей лучшей форме (пьян). Я увидел бой как большой триумф Канело, экстраординарное достижение, нейтрализацию всех преимуществ Ковалева. Канело — номер один в мире, с этим надо смириться. Всемирный боксерский совет очень гордится им.

«Те, кто верил в мою победу над Канело и ставил на это деньги, вы — профаны». Ковалев снова ответил хейтерам