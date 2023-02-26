Почему бой Мейвезера не показали в России

В ночь на 26 февраля в Лондоне (Великобритания) состоялся выставочный поединок между непобежденным боксером Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Аароном Чалмерсом.

Трансляцию боя на территории РФ должны были показывать телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка». Однако один из организаторов турнира заблокировал доступ к телевизионному сигналу для международных вещателей, в том числе для России.

Поединок между Мейвезером и Чалмерсом продлился восемь раундов. Победитель объявлен не был, так как бой являлся выставочным. Изначально соперником Флойда должен был стать англичанин Лайам Харрисон из промоушена ONE, но он снялся из-за травмы.

У 46-летнего американца Мейвезера 50 побед при 0 поражениях в профессиональном боксе. На счету 35-летнего англичанина Чалмерса — 5 побед и два поражения в ММА.