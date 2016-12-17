19:58 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Павел Колобков:
"Если Поветкин действительно принимал допинг, то должен быть наказан"

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Министр спорта России Павел Колобков заявил: если боксер Александр Поветкин действительно принимал допинг, то должен быть наказан в соответствии с антидопинговым кодексом. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Вместо Стиверна на ринг против россиянина выйдет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.

 
Александр ПОВЕТКИН.Поветкин: страх, отвращение и Дюопа

– Очень неприятная история, будет дисциплинарное рассмотрение, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – Если Поветкин действительно принимал допинг, то должен быть наказан в соответствии с кодексом ВАДА. Повлияет ли это на другие виды спорта? Не могу гадать. Что касается завершения карьеры Поветкиным, мне сложно что-то говорить. Все зависит от того, насколько ему хватит силы воли, спортивной злости и желания. Он же профессионал, не имеет отношения к любительской федерации бокса. У профессионалов свои правила.

Напомним, что в мае этого года за несколько дней до боя с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее ВАДА и WBC оправдали россиянина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161217/1113891619.html

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