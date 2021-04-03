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Папин поделился эмоциями после победы над Пейсаром

01:20
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Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин прокомментировал досрочную победу над Вацлавом Пейсаром.

«Исходом поединка я доволен. Победа есть победа. Я проделал большую работу, большой труд, и для меня сложность заключалась в том, что я находился вдали от семьи, когда у меня только родилась вторая дочка. Я в это время находился на сборах. Тренировки и сборы дали такой результат. Никаких травм, никаких пропущенных ударов», — сказал Папин «СЭ» после боя.

Папин победил техническим нокаутом в первом раунде. Теперь в статистике спортсмена 14 побед (13 нокаутов) и 1 поражение.

(Ислам Бабаджанов)

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