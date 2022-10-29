Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

29 октября, 23:42

Папин: «Есть спортивный интерес к Асбарову. За Димона Кудряшова поквитаться можно было бы»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Россиянин Алексей Папин после победы над боснийцем Дамиром Бельо выразил заинтересованность в проведении боя с Сосланом Асбаровым.

«Спортивный интерес к Асбарову? Наверное, да, после его победы над Дмитрием Кудряшовым. За Димона поквитаться можно было бы», — сказал Папин после победы над Дамиром Бельо.

Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом во втором раунде. Бой проходил 29 октября на вечере бокса в Москве.

В сентябре Кудряшов судейским решением уступил Асбарову. Поединок проходил в лиге Hardcore Boxing.

Бокс
0
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Десятки человек пострадали из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папин победил Бельо техническим нокаутом во втором раунде

Папин — о признании Усика боксером года по версии WBO: «Они исключили россиян»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости