Пакиао победил Турмана раздельным решением судей

40-летний филиппинский боксер Мэнни Пакиао победил американца Кита Турмана раздельным решением судей. Счет – 113-114, 115-112, 115-112.

Пакиао отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде, но американец сразу поднялся. Постепенно бой выровнялся, а Турман смог выиграть несколько раундов. Тем не менее, судьи отдали предпочтение Пакиао.

Для филиппинца это 62-я победа (39 - нокаутом) на профессиональном ринге. Также у него семь поражений и две ничьи.

Пакиао завоевал титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг. Ранее ему принадлежал пояс регулярного чемпиона мира WBA.

Для 30-летнего Турмана это первое поражение в карьере при 29 победах (22 нокаутом).