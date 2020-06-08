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Пакиао будет баллотироваться на пост президента Филиппин

09:14
Мэнни Пакиао. Фото Instagram.
Мэнни Пакиао. Фото Instagram.
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Бывший промоутер Мэнни Пакиао Боб Арум сообщил, что боксер намерен стать президентом Филиппин. Спортсмен собирается баллотироваться на пост в 2022 году, сообщает Boxing Scene.

Пакиао был избран членом Палаты представителей в конце 2009 года.

41-летний Пакиао последний поединок провел в июле 2019 года, одержав победу над Китом Турманом и завоевав титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. За профессиональную карьеру Пакьяо выиграл 62 поединка из 71. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

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