Пакиао будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Бывший промоутер Мэнни Пакиао Боб Арум сообщил, что боксер намерен стать президентом Филиппин. Спортсмен собирается баллотироваться на пост в 2022 году, сообщает Boxing Scene.

Пакиао был избран членом Палаты представителей в конце 2009 года.

41-летний Пакиао последний поединок провел в июле 2019 года, одержав победу над Китом Турманом и завоевав титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. За профессиональную карьеру Пакьяо выиграл 62 поединка из 71. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.