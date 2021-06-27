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Отец Лопеса заявил, что уговорит сына провести реванш с Ломаченко

16:30
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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер Теофимо Лопеса, заявил, что сможет уговорить сына провести реванш с экс-чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

«Раньше я думал о Ломаченко, но после сегодняшнего представления стало понятно, что фанаты хотят увидеть реванш, — сказал Лопес-старший в интервью Top Rank Boxing. — Думаю, я смогу убедить моего сына провести этот поединок. Это можно сделать после поединка против Камбососа.

Это самое большое противостояние в мире, мы можем провести его в декабре в «Мэдисон-сквер-гарден», где у моего сына рекорд 6-0, 6 нокаутов. Почему бы нам не провести бой там? Но сперва мне нужно поговорить с сыном».

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года. В ночь на 27 июня украинец нокаутировал японца Масаеши Накатани в девятом раунде. 

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/trboxing/status/1409012206264471561

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