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Ломаченко готов к реваншу против Лопеса в конце 2021 года или начале 2022-го

20:17
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился эмоциями от победы над Масаеши Накатани. В ночь на 27 июня 33-летний украинец нокаутировал японца в девятом раунде.

Также Ломаченко заявил, что готов к реваншу с Теофимо Лопесом в конце 2021 года или в начале 2022-го следующего. 

«Я счастлив, что выиграл. Стратегии, которые мы разработали с моей командой работали, - приводит Bjpenn слова украинца. - Я достиг всех своих целей. Я выиграл, и вернулся на правильный путь. Все видели, как я выиграл этот бой, и все ждут реванша с Лопесом, так что давайте проведем его. В будущем он будет драться с Камбососом, но как насчет следующего года? Декабрь, январь, февраль - жду».

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.boxingscene.com/lomachenko-everyone-waiting-rematch-with-lopez-lets-make-it--158735

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