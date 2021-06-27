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«Сдулся патриот». Ломаченко раскритиковали за отсутствие флага Украины после его победы

12:55
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Эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк высказал свое недоумение в связи с тем, что украинский боксер Василий Ломаченко, одержавший победу над японцем Масаеши Накатани, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины.

«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», — написал Вовк на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях к этому посту было много комментариев, также осуждающих поступок Ломаченко.

Вот некоторые из них:

«С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг — красный, с серпом и молотом».

«За какую страну он вообще выступал?»

«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».

«Просто патриот сдулся».

Напомним, поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Ломаченко нокаутом в 9-м раунде. Это был первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года. На счету Ломаченко 15 побед и два поражения.

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