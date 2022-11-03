Оскар Де Ла Хойя назвал виновного в срыве боя Кроуфорда и Спенса

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя похвалил чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0) за то, что он обвинил сторону чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-0), и в частности промоутера Эла Хэймона, в срыве многострадального супербоя за звание абсолютного чемпиона мира.

«Неужели, черт возьми, вы не понимаете, кто сорвал этот бой? Эл Хэймон — раковая опухоль [бокса], — написал Де Ла Хойя в Twitter. — Когда я продвигал [Эдриэна] Бронера, [Эррола] Спенса, [Кита] Турмана, они были актуальны. У меня был план сделать из них звезд. Теперь они дерутся один раз в год. Проснитесь, идиоты!

Уважуха Теренсу Кроуфорду за то, что он разоблачил этот цирк во главе с Элом Хэймоном. Я годами продвигал «всех» бойцов Premier Boxing Champions. Скоро я раскрою вам всю правду. Раньше я не говорил об этом, потому что старался быть профессионалом, но теперь я осознал, что имею дело с кучкой неудачников, которые ничего не смыслят в боксерском бизнесе.

У них нет никаких перспектив, потому что они не знают, как строить бизнес. Когда Эл украл у меня всех бойцов, которых я продвигал, что я сделал? Я начал с нуля и даже не собираюсь останавливаться».

Кроуфорд и Спенс должны были подраться в конце года, но переговоры зашли в тупик. Кроуфорд обвинил Эла Хэймона в том, что тот не захотел делить деньги с этого боя с другими людьми.