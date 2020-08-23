Олег Маскаев: «Боксер всю жизнь тренирует удар, которым Поветкин нокаутировал Уайта»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Олег Маскаев прокомментировал нокаут, в который Александр Поветкин отправил британца Диллиана Уайта. Бой прошел в Англии, во дворе у промоутера Эдди Хирна и завершился в пятом раунде.

— Это было очень круто, сработал удар, который боксер готовит всю карьеру, — сказал Маскаев. — Всю жизнь ты лупишь этот удар по мешку, отрабатываешь его на тренировках, и в один прекрасный момент он приносит тебе победу в таком бою. Бой-то проигрывал Саша. Но он полностью заслужил эту победу, Уайт немного потерял бдительность и бум... Спокойной ночи малыши, это называется. Он теперь еще дня четыре не сможет вспомнить, что с ним произошло. А Саша в 40 лет себе продлил карьеру, он попал в картину, как у на говорят. Теперь его ждет еще несколько очень хороших боев. Я очень рад за него. (Михаил Потапов)