Объявлен кард боксерского шоу с Эдуардом Трояновским в Петербурге

14 ноября в Санкт-Петербурге соперником Эдуарда Трояновского станет 33-летний чешский панчер Йозеф Заградник (11 побед, 6 нокаутов, 3 поражения). На кону принципиального поединка, от которого зависит карьера Трояновского, будет стоять чемпионский пояс Европейского Боксерского Парламента (ЕBP).

В программе боксерского шоу «Короли Нокаутов» на площадке фешенебельного отеля AZIMUT запланировано 10 боев. Всего в этот вечер будет разыграно три международных титула:

Бой за титул Европейского Боксерского Парламента (ЕBP)

Первый легкий вес: Эдуард Трояновский (Россия) (27-2-0) — Йозеф Заградник (Чехия) (11-3-0)

Бой за титул чемпиона мира Всемирной Боксерской Организации, юниоры (WBO)

Полутяжелый вес: Батал Чежия (Россия/ Абхазия) (9-0-0) — Джамал Усманов (Украина) (5-0-0)

Бой за титул Континентального чемпиона Всемирной Боксерской Организации

Легкий вес: Ильнур Самедов (Россия) (9-1-0) — TBA

Женский бокс

Легчайший вес: Фатима Дудиева (Россия) (5-0-0) — Дорота Норек (Польша) (4-0-0)

Полутяжелый вес: Арсен Азиев (Россия) (11-0-0) — Пабло Мендоса (Никарагуа) (9-2-0)

Тяжелый вес: Вартан Арутюнян (Россия) (1-0-0) — TBA

Средний вес: Юрий Майдаков (Украина) (1-0-0) — Карен Аветисян (Россия) (9-29-4_

Второй средний вес: Дмитро Майдаков (Украина) (1-0-0) — Александр Ильин (Россия) (1-2-0)

Полутяжелый вес: Александр Шитий (Украина) (1-0-0) -TBA

Первый тяжелый вес: Александр Пилипчук (Украина) (дебют) — TBA