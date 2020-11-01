Нури Сефери: «Гассиева ждет успешная карьера в супертяжах»

Албанский боксер Нури Сефери высоко оценил россиянина Мурата Гассиева, который нокаутировал албанца в первом раунде.

«Я не видел удар, — цитирует спортсмена «РЕН ТВ». — Тренировался на средней дистанции и был к таким ударам готов. Но удар прилетел с длинной дистанции. Было буквально мгновение, я не успел среагировать. Первый раз, когда я оказался на полу в моей карьере. Гассиев — это суперкласс. «Его ждет успешная карьера в супертяжах. У него очень быстрый и тяжелый удар».

Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа и 20-й нокаут на профессиональном ринге при одном поражении. 43-летний Сефери уступил в 10-й раз при 41 победе (23 нокаута).