Николай Валуев: «Гассиев не оставит шансов своему сопернику»

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев оценил подготовку Мурата Гассиева к поединку с албанцем Сефером Сефери.

— Гассиеву будет удобна его манера, которая заключается в том, что он идет вперед, — приводит слова Валуева «РЕН ТВ». — Ровно того Гассиева, которого мы знаем, если увидим 31-го, то он не оставит шансов своему сопернику. У него будет достаточно времени во время поединка, чтобы раскачаться и закончить досрочно.

Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября. В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.