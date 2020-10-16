Николай Валуев: «Гассиев не оставит шансов своему сопернику»
Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев оценил подготовку Мурата Гассиева к поединку с албанцем Сефером Сефери.
— Гассиеву будет удобна его манера, которая заключается в том, что он идет вперед, — приводит слова Валуева «РЕН ТВ». — Ровно того Гассиева, которого мы знаем, если увидим 31-го, то он не оставит шансов своему сопернику. У него будет достаточно времени во время поединка, чтобы раскачаться и закончить досрочно.
Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября. В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/761427-valuev-o-vozvrashchenii-gassieva-na-ring-ne-ostavit-soperniku-shansov