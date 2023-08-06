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Сегодня, 09:15

Нейт Диас сделал заявление после поражения от Джейка Пола: «Он большой и крепкий»

Давид Хачатрян
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Нейт Диас (слева) и Джейк Пол.
Фото USA Today Sports

Экс-боец UFC Нейт Диас (0-1) заявил, что он победил Джейка Пола (7-1), назвав его при этом достойным соперником.

«Я выиграл этот бой, — сказал Диас. — Но он крепкий и большой, думаю, он отлично справляется со своей работой. Я рад, что мне достался достойный соперник, тот, кто добился чего-то вне спорта, а также сделал себе большое имя в спорте. Это то, что мне нравится: я могу выйти против того, кто, как все думают, собирается надрать мне задницу, но я с этим не согласен. Так что мы определенно можем провести реванш [по правилам MMA].
Давайте сделаем это. Нам придется стать промоутерами Real Fight Inc. Он большой и крепкий, я хотел бы добиться большего, но все пошло не так, как я хотел. Я должен был лучше тренироваться, но все в порядке. Он победил, но я буду драться с кем угодно, мне все равно».

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
ММА
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