Рэпер Дрейк проиграл 250 тысяч долларов, поставив на Нейта Диаса в бою с Джейком Полом

Известный канадский хип-хоп исполнитель Дрейк заявил, что поставил 250 тысяч долларов (24 млн рублей) на победу экс-бойца UFC Нейта Диаса (0-1) в бою с Джейком Полом (7-1) по правилам бокса.

В случае победы Дрейк мог заработать миллион долларов.

«Джейк — боец, но я не могу поставить против Диаса», — написал Дрейк в соцсетях.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.