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Тим Цзю: «Джермелл Чарло — злой и гадкий человек»

Тим Цзю назвал Джермелл Чарло злым и гадким человеком
Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титул WBO в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) прокомментировал жесткое заявление абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) на пресс-конференции после боя с Брайаном Кастаньо (17-1), на котором Чарло грубо высказался в адрес Тима.

«Да, я видел реакцию Чарло на мои слова, — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype. — Что я могу сказать? Чарло — злой и гадкий человек. Он только что стал абсолютным чемпионом, победив в самом значимом поединке. Насладись моментом! Нет же, он сидит на пресс-конференции озлобленным на весь мир, срывается на журналистов. Просто он такой, какой есть. Злой человек. Мне нечего добавить по этому поводу».

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Кастаньо техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Тим Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей.

Бокс
Тим Цзю
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