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Наваррете сохранил чемпионский титул WBO

09:16

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете провел пятую защиту своего титула. Он победил техническим нокаутом в 11-м раунде филиппинца Джео Сантисиму, занимающего четвертое место рейтинге.

Чемпион владел преимуществом и в итоге в одиннадцатом раунде рефери Расселл Мора остановил поединок.

На счету 25-летнего Наваррете 31 победа при 1 поражении. 23-летний Сантисима потерпел четвертую неудачу в 21 бое.

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