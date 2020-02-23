Наваррете сохранил чемпионский титул WBO

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете провел пятую защиту своего титула. Он победил техническим нокаутом в 11-м раунде филиппинца Джео Сантисиму, занимающего четвертое место рейтинге.

Чемпион владел преимуществом и в итоге в одиннадцатом раунде рефери Расселл Мора остановил поединок.

На счету 25-летнего Наваррете 31 победа при 1 поражении. 23-летний Сантисима потерпел четвертую неудачу в 21 бое.