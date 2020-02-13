Российский боксер Петрос Ананян рассказал, чего он ожидает о поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В июле прошлого года Матиас вышел на ринг против российского боксера Максима Дадашева, и этот бой закончился трагедией. После поединка россиянин потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отек мозга и провели трепанацию черепа. Несмотря на это, Дадашев умер 23 июля в больнице США.

— Мы все помним, к сожалению, трагическое событие с Максимом Дадашевым, — цитирует Ананяна РЕН ТВ. Люди спрашивают мои ощущения, как я настраиваюсь. Я настраиваюсь очень позитивно. Почему не я? Почему я должен загонять себя негативными мыслями и тем, что было в прошлом? Тем, что у него в 15 боях победы нокаутами. Можно представить, какие у него были оппоненты и мы увидим, в принципе, ответы на все эти вопросы. Настраиваюсь только на победу. Абсолютно не думаю о нем. Если и бывает, что я думаю о нем, то только микромоментами. Я зациклен на себя. Я сфокусирован на себе. Я никого не вижу вокруг. Только я и мои близкие",

23 февраля РЕН ТВ покажет бой Ананяна и Матиаса. Сразу после него телеканал будет транслировать грандиозное противостояние Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри — спортсмены проведут бой в супертяжелом весе за звание чемпиона мира. Прошлая встреча Фьюри и Уайлдера прошла в 2018 году и закончилась ничьей раздельным судейским решением.