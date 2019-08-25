На дне рождения Энди Руиса можно было поесть с тела обнаженной девушки. Фото
21:33
Чемпион мира в тяжелом весе по четырем версиям Энди Руис в честь своего 30-летия устроил вечеринку, на которой официантки в нижнем белье разносили гостям напитки, информирует The Sun. Кроме того, на мероприятии присутствовали известные видеоблогеры Пол Логан и Пол Джейк. Также гости могли угоститься сушами и роллами прямо с тела обнаженной девушки.
Добавим, что Руису исполнится 30 лет только 11 сентября. В июне он нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Реванш состоится 7 декабря.
August 25, 2019
August 25, 2019
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