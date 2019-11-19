Мощное выступление Сергея Ковалева: о фанатах и профанах

Российский боксер Сергей Ковалев в прямом эфире своего Instagram обратился к болельщикам. Он заявил, что после поражения в бою с Саулем Альваресом не называл преданных фанатов «профанами».

В своем 15-минутном обращении боксер сказал следующее:

— Друзья, много чего читаю и слышу, засыпают всякими сообщениями с неприятной лексикой и оскорблениями. Из-за чего? То, что кого-то оскорбил? Я конкретно считаю профанами тех, кто решил на мне заработать, сделать ставку на бой и поднять денег. Надо быть профаном, чтобы поставить ставку и в неудаче обвинять меня. Это бокс, во-первых. Во-вторых, Канело — кормящая лошадка Лас-Вегаса, где у него нереально выиграть, кроме как нокаутом. В принципе, я на это и рассчитывал, но, выйдя в ринг, понял, что у меня вообще нет бензина. Сказалась третья весогонка за короткий период (вы сами можете видеть, как я выгляжу). Не хочу обобщать, но многие меня х***, уши режет. По сути: предложение было очень интересное, я верил в свои силы, что смогу ему противостоять. Но вышел в ринг — и ударить было нечем.

Купленный бой? Отбегал? Я никогда не бегал, всегда стоял на ногах и отстаивал свою честь. И буду стоять, пока не собьют. Если таково ваше мнение, то это только ваше мнение. Не надо его применять ко мне. Я никого не оскорблял. Профанами считаю тех, кто сделал ставку у букмекеров, чтобы поднять денег, а в поражении винят меня. Слушайте, я никогда никому не сдавал бой. Ни разу в своей жизни. Единственный раз отказался в любителях по просьбе своего тренера, когда в 2002 году должен был боксировать в финале турнира олимпийских надежд в Новотроицке против Сани Куватова. Сильно прибавил, когда стал работать с Владимиром Викторовичем Рощенковым, был в хорошей форме. А Саня был местный, его сторона попросила сняться, чтобы он победил. Я сильно сопротивлялся, а потом долго и сильно жалел. Так что зря прыщите на меня желчью.

Я отдохну и вернусь. Вопрос, в каком весе — ниже 85 кг мне трудно, бессонные ночи и все такое. Так что не делайте поспешных выводов и не вините никого, даже если сделали ставку или еще чего. Поверьте, на глазах у своего сына не очень приятно проигрывать. Да, я пошел на бой ради заработка, чтобы обеспечить будущее моих детей, семьи. Рискнул в надежде его нокаутировать. Но в день боя, еще эта часовая пауза (когда UFC боксировал), сожгла весь мой огонь, не мог нормально ударить. Вы все видели. Рискнул, не получилось. Слава богу, жив и здоров. Настоящим фанатам выражаю благодарность, ваши пожелания греют душу. А оскорблять не надо, вы не правы. Сравнивать меня с Аршавиным или... Профаны — те, кто сделал ставку у букмекеров на мою победу, вот это профаны. Только в этом был мой посыл.

Всем добра и понимания, правильных логических цепочек. И не надо быть алчным, легкие деньги не всегда хорошие и правильные. Кто считает, что я заработал легкие деньги, поверьте, они не легкие. Я шел к тому, чтобы обеспечить семью, всю жизнь. И нет никакой кучи денег, как пишут в интернете. Не буду плакаться или еще чего-то, но не верьте желтой прессе. И не верьте тем, кто говорит, что Ковалев назвал своих болельщиков профанами. Никогда я настоящих своих фанатов не обзову никак и ничем. Они на самом деле настоящие, это дорогого стоит. Респект им и уважуха. Кто с начала пути следит за моей карьерой или позже подключился, разницы нет. Главное: они — настоящие. У победы много друзей, но только после поражений остаются настоящие. Так что выражаю болельщикам благодарность за то, что ваше мнение в этой ситуации не меняется.

Профессиональный спорт — от слова «профессия». В любительском бьются за медали, за честь, за идею. Я все это проходил, а сейчас думаю о себе и своем будущем. И остаюсь верен делу, не марая чести. Что я продал бой, вы ошибаетесь. За деньги так не падают. Все было по-честному. Попробовал — не получилось. Впереди — новые вершины, в спорте и жизни. Никогда не сдаюсь и не буду. Ставьте правильные цели — и добивайтесь их.