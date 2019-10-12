Михаил Кокляев: «Сталлоне, Шварценеггер, Брюс Ли — это далеко не Гагарин, Леонов, Титов»

Стронгмен Михаил Кокляев выразил скорбь в связи со смертью российского космонавта Алексея Леонова.

— Когда уходят такие люди как Алексей Архипович Леонов, это сравнимо с тем, если снять звезду со Спасской башни Кремля, — написал Кокляев в своем Instagram. — Ушел герой эпохи бескорыстных романтиков из стали. Для меня космонавты с детства были отдельным сословием людей, да я и сам мечтал стать космонавтом, но пришло время видеосалонов, и почему-то я решил стать как Шварценеггер. Это вроде тоже неплохо, но сегодня понимаю, что Сталлоне, Шварценеггер, Брюс Ли — это далеко не Гагарин, Леонов, Титов.

Алеша Архипович, царство Вам небесное и долгая, добрая память! И спасибо за самоотверженность, стойкость и героизм во имя Родины и светлых идеалов.