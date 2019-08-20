Мейвезер утверждает, что заработал два миллиона долларов за фейковое видео про реванш с Пакиао
Американский боксер Флойд Мейвезер в своем Instagram написал, что видеофейк о повторном поединке с филиппинцем Мэнни Пакиао помог заработать ему два миллиона долларов.
There is a video circulating that I made 8 months ago about a «MAYWEATHER — PACQUIAO» REMATCH. I got paid $ 2,200,000 to make the video. The truth is, the fight will never happen again. Now, swipe left and look at the money that got wired to me for the video. Now, who's the smart one ? I'm making millions just for 10 second video drops???
— Есть распространившееся видео о реванше Мейвезер — Пакиао, которое я сделал восемь месяцев назад, — написал американец. Мне заплатили два миллиона и 200 тысяч долларов, чтобы я сделал это видео. Правда в том, что этот бой никогда не повторится. Теперь листайте влево и посмотрите на деньги, которые мне перечислили за это видео. И кто теперь умный? Я могу заработать миллионы за 10 секунд.
К записи боксер прикрепил скрин, подтверждающий транзакцию.
Мейвезер и Пакиао провели бой 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. Мейвезер победил решением судей и защитил титулы чемпионов WBC и WBA, а также забрал пояс WBO в полусреднем весе.
После боя с Пакиао Мейвезер провел поединок против Андре Берто в сентябре 2015 года, после чего выходил на ринг лишь один раз. В 2017 году он победил техническим нокаутом бойца UFC Конора Макгрегора в объединительном поединке по правилам бокса.