Мейвезер утверждает, что заработал два миллиона долларов за фейковое видео про реванш с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер в своем Instagram написал, что видеофейк о повторном поединке с филиппинцем Мэнни Пакиао помог заработать ему два миллиона долларов.

— Есть распространившееся видео о реванше Мейвезер — Пакиао, которое я сделал восемь месяцев назад, — написал американец. Мне заплатили два миллиона и 200 тысяч долларов, чтобы я сделал это видео. Правда в том, что этот бой никогда не повторится. Теперь листайте влево и посмотрите на деньги, которые мне перечислили за это видео. И кто теперь умный? Я могу заработать миллионы за 10 секунд.

К записи боксер прикрепил скрин, подтверждающий транзакцию.

Мейвезер и Пакиао провели бой 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. Мейвезер победил решением судей и защитил титулы чемпионов WBC и WBA, а также забрал пояс WBO в полусреднем весе.

После боя с Пакиао Мейвезер провел поединок против Андре Берто в сентябре 2015 года, после чего выходил на ринг лишь один раз. В 2017 году он победил техническим нокаутом бойца UFC Конора Макгрегора в объединительном поединке по правилам бокса.