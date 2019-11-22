Мейвезер работает с главой UFC над захватывающим событием

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер сообщил, что работает с главой UFC Даной Уайтом над проведением «захватывающего события» в 2020 году.

Мейвезер скегодня также объявил, что возобновит карьеру в 2020 году.

— Дана Уайт и я вновь работаем вместе, чтобы дать миру еще одно захватывающее событие в 2020 году, — написал 42-летний Мейвезер в Instagram.

Напомним, что Мейвезер уже дрался по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Кроме того, ходили слухи о том, что американец может провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.