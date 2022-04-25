Сергей Ковалев: «Хочу завершить карьеру чемпионом мира, став примером для своих детей»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4) заявил о готовности продолжать боксировать и завоевать титул чемпиона мира во второй весовой категории.

«Деньги — это энергия и мотивация продолжать боксировать. Есть деньги, есть энергия, — приводит слова Ковалева издание BoxingScene. — Кроме того, моей мотивацией является идея завершить карьеру в статусе чемпиона мира, потому что таким образом я стану примером для своих детей в том, что никогда нельзя сдаваться. Если бы я завершил карьеру прямо сейчас, то чувствовал бы дискомфорт всю оставшуюся жизнь. Я бы понимал, что мог продолжить боксировать и завоевать еще один титул. Именно это я сейчас и пытаюсь сделать».

Ковалев проведет дебютный поединок в первом тяжелом весе против Тервела Пулева (16-0) 14 мая в Калифорнии.