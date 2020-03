Майк Тайсон заплакал во время записи подкаста

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон не смог сдержать эмоций во время записи подкаста «Горячий бокс с Майом Тайсоном». В нем обсуждалась трансформация элитного спортсмена в человека средних лет.

— Наполеон, Александр Македонский, я читал о них все, изучал, — приводит слова 53-летнего Тайсона BJ Penn. — Знаю искусство боя, искусство войны. Это все, что я когда-либо учил. Вот почему боялись меня, когда был на ринге. Для этого был рожден.

Теперь эти дни прошли. Пустота, я — ничто. Работаю над искусством смирения. Вот почему плачу, потому что я больше не тот человек, скучаю по нему. Иногда чувствую себя козлом, потому что не позволяю этому человеку выйти. Если это произойдет, то вместе с ним придет и ад. И это совсем не смешно. Говорю спокойно, как будто я крутой парень, просто ненавижу его и боюсь.

Holy shit, Mike Tyson just sent shivers down my spine pic.twitter.com/hjMOAi8m6C