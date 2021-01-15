Майк Тайсон: «Почему я должен обращаться к психологам? Не верю, что они умнее меня»
20:15
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон побывал на подкасте у бывшего бойца UFC Брендана Шауба.
По ходу разговора Тайсон высказал свое отношение к психологам.
Шауб: Многие бывшие звезды спорта занимаются после завершения карьеры другими вещами, у тебя у самого бизнесы, подкаст, но ты все равно дерешься.
Тайсон: Потому что я был рожден для этого. Драться в ринге до тех пор, пока я не достигну статуса «Бог».
— А как можно достигнуть статуса «Бог?»
— Умереть во время боя, делая то, к чему призван. Умереть в ринге
— Ты обращался к психологам по всем этим моментам?
— Почему я должен обращаться к психологам?
— Чтобы они помогли тебе победить своих демонов.
— Не верю, что психологи умнее меня.
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