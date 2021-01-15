Майк Тайсон: «Почему я должен обращаться к психологам? Не верю, что они умнее меня»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон побывал на подкасте у бывшего бойца UFC Брендана Шауба.

По ходу разговора Тайсон высказал свое отношение к психологам.

Шауб: Многие бывшие звезды спорта занимаются после завершения карьеры другими вещами, у тебя у самого бизнесы, подкаст, но ты все равно дерешься.

Тайсон: Потому что я был рожден для этого. Драться в ринге до тех пор, пока я не достигну статуса «Бог».

— А как можно достигнуть статуса «Бог?»

— Умереть во время боя, делая то, к чему призван. Умереть в ринге

— Ты обращался к психологам по всем этим моментам?

— Почему я должен обращаться к психологам?

— Чтобы они помогли тебе победить своих демонов.

— Не верю, что психологи умнее меня.