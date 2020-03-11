Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Мать троих детей Мейвезера найдена мертвой

18:45
Джози Харрис. Фото instagram.com
Джози Харрис. Фото instagram.com
Теги:

Мать троих детей американского боксера Флойда Мейвезера-младшего — Джози Харрис — найдена мертвой рядом со своим домом в США, утверждает TMZ. По информации источника, 40-летняя женщина была обнаружена в личной машине.

Причины смерти не уточняются. Полицейские считают, что это не было убийством.

Мейвезер и Харрис были вместе на протяжении 15 лет с 1995 года. В 2010-м боксер попал в тюрьму после избиения Джози на глазах у своих детей.

43-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир