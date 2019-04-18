Максим Власов: "Выбрал в соперники Ленина Кастильо, чтобы сразу попасть в рейтинг WBO"

Российский боксер Максим Власов назвал причины, по которым был выбран его соперник на предстоящий бой. Решение в пользу доминиканца Ленина Кастильо сделали, чтобы попасть в рейтинг WBO.

– Задача была провести бой с соперником из топ-15 какого-либо рейтинга, – заявил Власов. – Выбрали организацию WBO, в которой Ленин на десятой позиции. Это хороший рейтинг, и все это для того, чтобы со сменой весовой категории сразу занять высокую позицию в рейтинге WBO.

Поединок Власов-Кастильо состоится 19 мая в Краснодар. По словам Максима Власова сейчас он готовится к бою в Самаре, но за несколько недель до поединка отправится в Краснодар на подготовку.

– Сейчас главная трудность, конечно же, сгонка веса, – отметил боксер. – Бой пройдет в полутяжелом весе, до этого я боксировал в первом тяжелом весе и разница между категориями почти 12 кг. Немного тяжеловато. Что касается Кастильо – то он довольно сложный соперник. На вид немного невзрачный, но при этом добраться до него и попасть не так уж и легко, чувствует дистанцию хорошо, скорость хорошая. Так что бой должен быть интересным.