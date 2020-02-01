Макабу завоевал титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе

Илунга Макабу из ДР Конго стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC. В бою за титул он победил поляка Михала Цеслака единогласным решением судей.

Счет судейских записок — 114:112, 115:111, 116:111.

Макабу провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 27 побед (24 нокаутом), уступил 2 раза. На счету Цеслака было 19 побед (13 нокаутом), поражение от Макабу стало для него первым в карьере.