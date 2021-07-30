Британский легковес Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры.

«После долгих размышлений я принял решение, что сейчас подходящее время повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса» — написал Кэмпбелл в Instagram.

Кэмпбелл — победитель Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. В качестве профессионала он провел 24 поединка, из которых одержал 20 побед. Обладал титулами WBA Super, WBC и WBO, которые уступил Василию Ломаченко в августе 2019 года. Последний поединок провел в январе этого года, проиграв Райану Гарсии нокаутом в седьмом раунде.