Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры

19:15

Британский легковес Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры.

«После долгих размышлений я принял решение, что сейчас подходящее время повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса» — написал Кэмпбелл в Instagram.

Публикация от Luke Campbell MBE (@luke11campbell)

Кэмпбелл — победитель Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. В качестве профессионала он провел 24 поединка, из которых одержал 20 побед. Обладал титулами WBA Super, WBC и WBO, которые уступил Василию Ломаченко в августе 2019 года. Последний поединок провел в январе этого года, проиграв Райану Гарсии нокаутом в седьмом раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Самый грязный забег в олимпийской истории. Такого на Играх не было никогда
На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!
Россия потерпела первое поражение в Токио. Но первое место в группе все равно уже не упустит
Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд