Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры
19:15
Британский легковес Люк Кэмпбелл объявил о завершении карьеры.
«После долгих размышлений я принял решение, что сейчас подходящее время повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса» — написал Кэмпбелл в Instagram.
Кэмпбелл — победитель Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. В качестве профессионала он провел 24 поединка, из которых одержал 20 побед. Обладал титулами WBA Super, WBC и WBO, которые уступил Василию Ломаченко в августе 2019 года. Последний поединок провел в январе этого года, проиграв Райану Гарсии нокаутом в седьмом раунде.
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