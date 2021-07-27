Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO в легком весе

Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленные рейтинги, в которых на первой строчке легкого веса расположился бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Лидерство в рейтинге WBO означает, что 33-летний украинец стал главным претендентом на титул легкого дивизиона, которым на данный момент владеет Теофимо Лопес.

Топ-5 легкого веса выглядит следующим образом:

Чемпион: Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO), США

№1. Василий Ломаченко (15-2-0, 11 KO), Украина;

№2. Джордж Камбосос-младший (19-0-0, 10 KO), Австралия;

№3. Денис Беринчик (15-0-0, 9 KO), Украина;

№4. Эммануэль Тагое (32-1-0, 15 KO), Гана;

№5. Джейкоб Энджей (15-0-0, 11 KO), Австралия.

26 июня Ломаченко нокаутировал в девятом раунде японца Масаеши Накатани. 27 июня стало известно, что украинец может провести реванш с Теофимо Лопесом в начале 2022 года на Ближнем Востоке.

(Никита Карин)