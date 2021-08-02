Дацик о бое против Эльбаева : «Надо пробить броню заржавевшего танка»

Боец Вячеслав Дацик рассказал об ожиданиях от боя против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.

«Будем бить! Правой, левой и двумя руками тоже... Упор на то, чтобы пробить броню заржавевшего танка и отправить его на постамент», — заявил Дацик РЕН ТВ.

Боец отметил, что готовится к противостоянию в «офигительном» настроении.

«Это не в тюрьме считать расстояние от стенки до стенки», — добавил «Рыжий Тарзан», напомнив о своем тюремном прошлом.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».