Дацик о бое против Эльбаева : «Надо пробить броню заржавевшего танка»
15:50
Боец Вячеслав Дацик рассказал об ожиданиях от боя против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34.
«Будем бить! Правой, левой и двумя руками тоже... Упор на то, чтобы пробить броню заржавевшего танка и отправить его на постамент», — заявил Дацик РЕН ТВ.
Боец отметил, что готовится к противостоянию в «офигительном» настроении.
«Это не в тюрьме считать расстояние от стенки до стенки», — добавил «Рыжий Тарзан», напомнив о своем тюремном прошлом.
Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/864199-datsik-nazval-svoego-protivnika-t-34-zarzhavevshim-tankom
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