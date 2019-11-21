Луис Ортис: «Я буду новым чемпионом мира в супертяжелом весе»

Кубинец Луис Ортис поделился ожиданиями от повторной встречи с чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. В 2017 году американец в 10-м раунде одержал победу техническим нокаутом.

— Я не люблю проигрывать, — цитирует fightnews Ортиса. — Были законные обстоятельства, из-за которых я не был в лучшем состоянии в первом бою. Это усталость. Если бы продолжили, то отправил бы его в нокаут. Это была просто усталость, я исправил этот момент.

Это будет вторая мировая война между нами. У меня было 500 боев, включая любительские. В тяжелом весе у всех есть сила. Уайлдер очень силен. Не будет 12 раундов. Один из нас окажется нокаутирован.

Очевидно, что у Деонтея были причины принять этот бой. Но в субботу я покажу, почему это было ошибкой. Буду новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Хочу, чтобы меня считали одним из лучших бойцов Кубы. Очень благодарен тренерам, которые в детстве обучали меня.

Я определенно хочу поблагодарить Деонтея и всю мою команду за предоставленную возможность для реванша. Это жизнь. Это не мой последний шанс. Я здесь, чтобы сражаться.