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Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархата

23 мая 2020, 00:07

Украинский боксер Василий Ломаченко попросил фанатов подписать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви (Московского патриархата).

«Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать» — написано на скриншоте петиции, опубликованном Ломаченко в Instagram.

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