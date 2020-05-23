Ломаченко призвал оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархата

Украинский боксер Василий Ломаченко попросил фанатов подписать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви (Московского патриархата).

«Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах вайбер с просьбой данную петицию подписать» — написано на скриншоте петиции, опубликованном Ломаченко в Instagram.