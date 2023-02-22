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Сегодня, 16:39

Лебзяк рассказал, в чем Бивол лучше Бетербиева

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о возможном бое между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это будет легендарный бой, если он состоится. Два российских боксера, которые вошли в элиту мирового бокса. Желаю им удачи и хорошего бокса. Организация поединка зависит от промоутеров. Считаю, что до конца года или в следующем году они должны встретиться. Рано или поздно. В своем дивизионе угрозу друг для друга представляют только они сами. Вне ринга все остаются друзьями, но в ринге может быть только один король. Не могу сказать, кто из них более талантлив, но у Димы выше технико-тактическое мастерство. Но это не три раунда, а 12. Любая оплошность может закончиться трагично», — приводит Metaratings.ru слова тренера.

Ранее британский промоутер Бивола Эдди Хирн сообщил, что планирует организовать встречу боксерам летом 2023 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/byvshii-trener-beterbieva-i-bivola-skazal-v-chem-dmitrii-luchshe-artura-229891/
Александр Лебзяк
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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