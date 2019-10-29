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Лебедев сообщил, что его бой с Мчуну состоится в Красноярске 21 декабря

18:50
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Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев сообщил, что против южноафриканского боксера Табисо Мчуну. Этот поединок пройдет 21 декабря в Красноярске. Ранее планировалась, что его соперником станет Илунга Макабу.

— Где состоится бой? В Красноярске 21 декабря, — сказал Лебедев. — Насколько мне известно, там уже все готовится, афиши, и так далее. Будет ли он рейтинговым? На этот вопрос вам точнее ответят в Федерации бокса России. Но титулов разыгрываться не будет.

Полностью интервью Дениса Лебедева — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/boxing/professional/reviews/kogda-sleduyuschiy-boy-denisa-lebedeva-zachem-on-vernulsya-na-ring-1604561/

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