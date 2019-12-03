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Лебедев проведет бой с Мчуну 21 декабря

09:03
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WBC подтвердил, что россиянин Денис Лебедев проведет бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе против южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок состоится 21 декабря и, скорее всего, пройдет в Красноярске, сообщает официальный сайт организации.

40-летний Лебедев предыдущий поединок провел в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона, этим летом объявил о завершении боксерской карьеры, но затем решил вернуться на ринг.

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