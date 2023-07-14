Кузьмин: «Считать эту встречу Фьюри и Нганну полноценным боем абсолютно неправильно»

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин поделился мнением о боксерском поединке между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«После этого анонса сразу вспоминается поединок Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Но тут люди весят за 100 кг. Как бы банально это не звучало, все может решить один удар. И Нганну, и Фьюри понимают, на что идут. Стили делают бои. Считаю, что Нганну захочет навязать чистую драку, а Фьюри знает, как это все локализовать. Тут я ставлю на Фьюри.

Этот поединок же выставочный или показательный. Считать эту встречу полноценным боем абсолютно неправильно. Нельзя исключать разные моменты и нюансы в правилах на этот поединок. И об этом мы узнаем только после того, как они выйдут на ринг или вовсе проведут бой», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кузьмина.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе