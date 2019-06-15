Кудряшов уложился в лимит весовых категорий накануне боя с Макабу

Российский боксер Дмитрий Кудряшов оказался тяжелее накануне боя с спортсменом из ЮАР Илунгой Макабу, информирует федерация бокса России.

В субботу в Академии единоборств РМК состоялась церемония взвешивания участников боксерского шоу 16 июня, которое станет кульминацией второго Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге. Все боксеры уложились в лимиты весовых категорий.

Кудряшов и Макабу в воскресенье проведут поединок за титул WBC Silver в первом тяжелом весе в главном бою шоу в рамках второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

Дмитрий Кудряшов (Россия) - 90,5 кг

Илунга Макабу (ЮАР) - 89,85 кг

33-летний Кудряшов одержал 23 победы (23 нокаутом) при двух поражениях. В последний раз он выходил на ринг в сентябре 2018 года, когда победил Александру Жура из Румынии.

Кувалдой по карьере. Кудряшов проведет первый серьезный бой за два года