Кудряшов назвал Папина фаворитом в бою с Прашовичем

Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Алексей Папин является фаворитом в поединке против черногорца Дилана Прашовича.

«Для меня, естественно, Алексей выглядит фаворитом в этом бою, но хотелось бы отойти от дружеских отношений и посмотреть объективно. Алексей давно не был в ринге, и это будет своего рода проверка для него, в каких кондициях он сейчас находится. Соперник его дрался за титул чемпиона мира, но из тех трех раундов, которые я видел в его исполнении с Околи, он не произвел на меня впечатление какого-то опасного оппонента», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

По его мнению, поединок между спортсменами закончится досрочно.

«Я думаю, что Алексей этот бой закончит досрочно, и все-таки найдет возможность ударить. Оппонент не выглядит таким прочным, поэтому, я думаю, что этот поединок закончится досрочно. Но хотелось бы, чтобы Алексей прошел какое-то количество раундов, чтобы посмотреть, в каком он сейчас состоянии», — отметил Кудряшов.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал покажет бои в прямом эфире.

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.